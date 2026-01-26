Nusaybin'de Kadın Kooperatifi Kuruldu

Haber: Gülten AKGÜL

Kooperatif, Ticaret Bakanlığı'ndan yetkili kişilerin katılımıyla ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi.

Kooperatif Başkanı Zeynep Tuaç Demir, yaklaşık 20 yıldır gümüş işlemeciliği yapan Hafsad ustanın kadınlara gönüllü olarak meslek öğretmesiyle bu sürecin başladığını belirterek, amaçlarının kadın emeğini güçlendirmek ve bu el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

Kooperatifte, çocuklu kadınların üretime katılımını kolaylaştırmak için atölye bünyesinde kreş alanı da planlanıyor.

Kooperatif, geleneksel gümüş işlemeciliğini modern tasarımlarla buluşturarak üretimden satışa kadar tüm süreçlerde kadınların aktif rol almasını hedeflerken, kurulacak atölyenin aynı zamanda turistik ve eğitici bir merkez olarak hizmet vermesi amaçlanıyor.