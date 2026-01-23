Nusaybin'de Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Karla karşılaşmanın sevincini yaşayan çocuklar, park ve sokaklarda kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından çocuklar parklara ve sokaklara çıkarak karın keyfini çıkardı. Çocukların yaptığı kardan adama hırka ve bere giydirdikleri görüldü. Bazı vatandaşlar, ilçe merkezinde bu ölçekte kar yağışının ender görüldüğünü belirterek, ortaya çıkan manzaranın güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi. Kar yağışının ardından ekiplerin olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduğu bildirildi.