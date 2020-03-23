Nusaybin'de korona virüs seferberliği - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye. polis ve itfaiye ekipleri korona virüs önlemleri noktasında seferber oldu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar başkanlığında çalışma yapan belediye, polis ve itfaiye ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğunun fazla olduğu ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri ile TOMA koordinasyonuyla caddeler yıkanırken daha sonra dezenfekte çalışmaları yapıldı. Dezenfekte çalışmalarına katılan TOMA'lar tarafından zaman zaman 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkmamaları anonsları yapıldı.

Öte yanda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balıkçılar tarafından polis ve zabıta ekiplerine verilen talimat sonrası ekipler parklarda denetimlerini sıklaştırdığı görüldü.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde ilçede hizmet veren kuyumcu ve dövizci esnafı da mesai saatlerini 11.00 ile 17.00 saatleri olarak değiştirdi. - MARDİN