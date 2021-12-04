Nusaybin'de tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İpekyolu Mahallesindeki Midyat Yolu Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 CYA 15 plakalı tır,
ara yoldan çıktığı ileri sürülen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 14 yaşındaki Davut Turan ve beraberindeki bir çocuk yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada tırın arka tekerlerinin üstünden geçtiği Davut Turan kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Turan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Nusaybin'de tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika