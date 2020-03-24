Nusaybin'de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu kentte ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.



Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için seferber oldu. Nusaybin Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yalnız yaşayan, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ilçede geniş kapsamlı çalışma yapıyor. İhtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ileten vatandaşların istekleri belirlenen polis ekipleri aracılığıyla vatandaşların evlerine bırakılıyor.



Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Burak Eryılmaz tarafından yapılan açıklamada, korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeyle Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmet Balıkçılar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu söyledi. Eryılmaz, "Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların gereksinim duyduğu ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz. 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ekiplerimize ulaşan vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları malzemeleri birimlerimize bildirmeleri yeterlidir. Vatandaşlarımız tarafından bildirilen istekler doğrultusunda ekiplerimiz zaman kaybetmeden ihtiyaçları tedarik ederek, tek tek adreslere ulaştırıyor. Büyük özveriyle çalışan ekiplerimiz, vatandaşlarımız tarafından iletilen talepleri en hızlı şekilde ulaştırmaya devam etmektedir" dedi.



Sadece yaşlı veya kronik rahatsızlığı olanların değil tüm vatandaşların evde kalmasının kendi sağlıkları açısından iyi olacağını ifade eden Eryılmaz, belirlenen tedbirlere uymanın hayati öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi. - MARDİN