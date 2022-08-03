NVIDIA, İstanbul'u üçüncü boyuta taşıyan sanatçıları belirledi - Son Dakika
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NVIDIA, İstanbul'u üçüncü boyuta taşıyan sanatçıları belirledi

03.08.2022 19:02
NVIDIA, İstanbul'u üçüncü boyuta taşıyan sanatçıları belirledi

NVIDIA, Nkreatif yarışması ile yeni dönem dijital sanatçıları bir araya getirerek İstanbul'u üçüncü boyuta taşıdı.

NVIDIA, Nkreatif yarışması ile yeni dönem dijital sanatçıları bir araya getirerek İstanbul'u üçüncü boyuta taşıdı. Yarışmada jürilerin titiz değerlendirmeleri sonucunda İstanbul temalı üç boyutlu diorama eserleri değerlendirildi.

Finalistler ise 24 Temmuz'da gerçekleştirilen canlı yayın etkinliğine davet edildi.  Değerlendirmeler sonucunda finale kalan sanatçılar ise Buğra Bilgen, Zafer Yetik, Cihan Özaras, Doğukan Palaman, Efe Alpay, Kasım Esmersoy, Murat Göçmen, Özgün Alemdağ, Teberdar Gürbey, Teoman Şirvancı oldu.

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Yarışmanın kazananı ise Zafer Yetik oldu ve sanatçıya GeForce RTX ekran kartlı Zenbook Pro Duo 15 Studio Notebook hediye edildi. Türkiye ve dünyada sanata yeni değerler katan NVIDIA Studio Platformu, yaratıcı uygulamalarla çalışırken sanatçılara, yaratıcılara ve 3D geliştiricilere en iyi performansı ve güvenirliği sağlıyor.

NVIDIA, İstanbul'u üçüncü boyuta taşıyan sanatçıları belirledi

3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor.

NVIDIA'nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Murat Göçmen, İstanbul, Doğukan, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NVIDIA, İstanbul'u üçüncü boyuta taşıyan sanatçıları belirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: NVIDIA, İstanbul'u üçüncü boyuta taşıyan sanatçıları belirledi - Son Dakika
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