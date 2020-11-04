Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı - Son Dakika

Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı

04.11.2020 16:43
Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı, System.String[]

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki tarihi Nysa Antik Kenti'ndeki M.S. 1'inci yüzyılda yapıldığı belirtilen 10 bin kişilik tiyatroda, 'Satranç Tarihle Buluşuyor' adı altında turnuva düzenlendi.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki tarihi Nysa Antik Kenti'ndeki M.S. 1'inci yüzyılda yapıldığı belirtilen 10 bin kişilik tiyatroda, 'Satranç Tarihle Buluşuyor' adı altında turnuva düzenlendi. Tarihi tiyatro salonunun sahnesine konulan dev satranç taşları ile de temsili olarak satranç oynandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç Federasyonu ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Nysa Antik Kenti'nde ortak etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Satranç Federasyonu ile gerçekleştirdiği satranç turnuvasında dereceye giren 10 öğrenciye ödül olarak Aydın'ın tarihi ve turistlik yerleri gezdirildi. Gezi kapsamında Nysa Antik Kenti'nde ayrıca Satranç Tarihle Buluşuyor' adı altında bir satranç turnuvası daha düzenlendi. 10 öğrenci tarihi tiyatro salonu basamaklarına oturup, satranç oynadı. Tiyatro salonunun sahnesine konulan dev satranç taşları ile de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri de temsili olarak satranç oynadı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztane ise antik kent ve tiyatro alanı ile ilgili bilgi verdi.

'KÜLTÜRÜ YENİDEN YAŞAMIŞ OLDU'Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Nysa Antik Kenti'nin tiyatro alanındayız. Bu alanda yapılan incelemelerde satranç, dama gibi taş oyunlarının oynandığını ve böyle bir kültürün zaten bu bölgede yerleşmiş olduğunu gördük. Derece alan öğrencilerimizin de antik kentte yapılan etkinlikle bölge tarihini yeniden yaşatma fırsatı bulduk. Çok mutlu olduğumuz bir etkinlik oldu. Antik kenti, bu anlamda tanıtma açısından güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 2 bin yıl önce Roma Dönemi'nde taş oyunlarının burada oynandığını biliyoruz. Bu anlamda 2 bin yıl sonra burası bu kültürelliği yeniden yaşamış oldu" dedi.

Satranç oynayan öğrencilerden 8 yaşındaki Uygar Kurt da, "Nysa Antik Kenti'nde satranç oynamak, benim için çok güzel bir duygu oldu. Daha önce buraya benzeyen antik kent görmüştüm ama buraya ilk kez geliyorum" dedi.


Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı
Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı
Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı
Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı
Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı
Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı
Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı

Sultanhisar, Tiyatro, Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı - Son Dakika


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