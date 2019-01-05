Son Dakika Haberleri: O İlçede Sokak Köpekleri Toplanıyor

O İlçede Sokak Köpekleri Toplanıyor

1 saat önce

O ilçede sokak köpekleri toplanıyorKAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokak köpekleri toplanmaya başladı.

O ilçede sokak köpekleri toplanıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokak köpekleri toplanmaya başladı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, lise 1. sınıf öğrencisi Mehmet Özer sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından Hacılar Belediyesine bağlı ekipler, mahalle aralarında dolaşan köpekleri toplamak için çalışma başlattı. Polis ekipleriyle beraber bina bahçelerinde ve sokaklarda gezen köpekler, teker teker toplanarak barınağa götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

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