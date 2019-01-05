O İlçede Sokak Köpekleri Toplanıyor
1 saat önce
O ilçede sokak köpekleri toplanıyorKAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokak köpekleri toplanmaya başladı.
O ilçede sokak köpekleri toplanıyor
KAYSERİ - Kayseri
'nin Hacılar
ilçesinde lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokak köpekleri toplanmaya başladı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, lise 1. sınıf öğrencisi Mehmet Özer
sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından Hacılar Belediyesine bağlı ekipler, mahalle aralarında dolaşan köpekleri toplamak için çalışma başlattı. Polis
ekipleriyle beraber bina bahçelerinde ve sokaklarda gezen köpekler, teker teker toplanarak barınağa götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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