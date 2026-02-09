Ocak’ta En Yüksek Getiri Külçe Altından - Son Dakika
Ocak’ta En Yüksek Getiri Külçe Altından
09.02.2026 11:10
TÜİK, ocak ayında yatırımcıya en yüksek reel getiriyi külçe altının sağladığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 9,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; avro yüzde 1,18 ve dolar yüzde 1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 7,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, avro yüzde 3,22 ve dolar yüzde 3,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,14 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 35,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 66,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından avro yüzde 8,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ve DİBS yüzde 6,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 0,51 ve dolar 4,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 5,49, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ve DİBS yüzde 3,28 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ve dolar yüzde 6,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: DHA

