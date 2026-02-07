Ocakta 22 Kadın Cinayeti

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun (KCDP) ocak ayı verilerine göre, ay içinde 22 kadın cinayeti işlendi, 14 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 22 kadından 20'sinin hangi gerekçeyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Platform, bu durumun kadına yönelik şiddetin görünmez kılınmasının sonucu olduğuna dikkati çekti.

KCDP'nin verilerine göre, ocak ayında öldürülen 22 kadından yalnızca 2'sinin ölüm gerekçesi tespit edilebildi. Bir kadın ekonomik nedenlerle, bir kadın ise kızının evli olduğu erkeğin barışma teklifini kabul etmemesi gerekçesiyle öldürüldü. Geriye kalan 20 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğü belirlenemedi. Platform, kadınların kim tarafından ve neden öldürüldüğünün ortaya çıkarılamamasının; etkin soruşturma yürütülmemesi, adil yargılama yapılmaması ve caydırıcı cezaların uygulanmamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kadınlar en çok eşleri tarafından öldürüldü

Verilere göre, ocak ayında öldürülen 22 kadından 5'i evli olduğu erkek tarafından hayatını kaybetti. Bu sayı, kadın cinayetlerinin yüzde 23'ünün evli olunan erkekler tarafından işlendiğini gösterdi. Diğer kadınlar; birlikte olduğu erkek (3), tanıdığı biri (2), babası (2), oğlu (1), kardeşi (1), eskiden evli olduğu erkek (1), eskiden birlikte olduğu erkek (1), akrabası (1) ve eski damadı (1) tarafından öldürüldü. Dört kadının faille olan yakınlığı ise tespit edilemedi.

Cinayetlerin büyük bölümü evlerde işlendi

Kadınların 16'sı evlerinde, 3'ü sokakta, 2'si ıssız bir yerde öldürüldü. Bir kadının öldürüldüğü yer belirlenemedi. Böylece ocak ayında öldürülen kadınların yüzde 73'ünün kendi evlerinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ocak ayında öldürülen kadınların 11'i ateşli silahlarla öldürüldü. Cinayetlerde ayrıca boğma (5), kesici alet (4), yüksekten atma (1) ve darp (1) yöntemleri kullanıldı. Kadınların yüzde 50'sinin ateşli silahla öldürülmesi dikkati çekti.

Platform, İstanbul Şişli'de Durdana Khokimova'nın öldürülmesini hatırlatarak, bu cinayetin yıllar önce Münevver Karabulut'un öldürülmesini çağrıştırdığını belirtti. Açıklamada, benzer vahşetin ve cezasızlık ikliminin sürdüğüne işaret edildi. Durdana Khokimova'nın Türkiye'ye daha iyi bir yaşam kurmak için geldiği aktarılırken, göçmen kadınların korunmadığı ve görünmez kılındığı bir düzende öldürüldüğü ifade edildi. Platformun verilerine göre, 2025 yılında en az 16 göçmen kadın öldürüldü.

Şüpheli ölümler aydınlatılmıyor

Açıklamada, şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturma yürütülmediği için "şüpheli" kalmaya devam ettiği vurgulandı. Pek çok ölümün intihar ya da kaza olarak kayıtlara geçirildiği, ancak mücadele ve ailelerin ısrarı sayesinde bazı dosyaların yeniden açıldığı belirtildi. İstanbul'da öğretmen Hatice Biçmek'in 7'nci kattan düşerek yaşamını yitirdiği olayda gerçeğin ancak 17 ay sonra, failin tırnak altından çıkan DNA ile ortaya çıktığı hatırlatıldı. Failin daha önce serbest bırakılmış olması ise cezasızlık eleştirisini güçlendirdi. İzmir Bornova'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Havin Aşkan'ın ölümünün ise hala aydınlatılamadığı belirtildi. Platform, dosyanın takipçisi olacağını duyurdu.

"Cezasızlık derinleşiyor"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, yeni infaz düzenlemeleriyle birçok failin serbest bırakıldığına dikkati çekti. Kadınları korumakla yükümlü kurumların, kadınlar için tehdit oluşturan kişileri yeniden sokağa saldığı vurgulandı. Ocak ayında öldürülen üç kadının failinin eski hükümlü olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun bir tesadüf değil, cezasızlık düzeninin sonucu olduğu ifade edildi. Platform, etkin soruşturma, caydırıcı cezalar ve derhal uygulanacak önleyici mekanizmalar talep ederek, "Kadınların yaşam hakkı için mücadelemiz devam edecek" mesajını verdi.