Son Dakika Haberleri: Öcalan'ın mektubundan sonra Selahattin Demirtaş'tan geri adım
Son Dakika Politika Haber

Öcalan'ın mektubundan sonra Selahattin Demirtaş'tan geri adım

38 dakika önce

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'lilere yaptığı 'seçimlerde tarafsız olun' çağrısının ardından HDP-Kandil-İmralı ekseninde büyük bir kırılma yaşandı.

Öcalan'ın mektubundan sonra Selahattin Demirtaş'tan geri adım, System.String[]
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'lilere yaptığı 'seçimlerde tarafsız olun' çağrısının ardından HDP-Kandil- İmralı ekseninde büyük bir kırılma yaşandı. HDP'nin, İmralı'dan gelen mektubu sakladığı ortaya çıktıktan sonra Demirtaş ile Öcalan arasındaki rekabet de gün yüzüne çıkmış oldu. Bu durum Demirtaş, Kandil ve Öcalan arasında yaşan liderlik çatışmasının hangi boyutta olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Seçim öncesi tüm bu gelişmeler yaşanırken 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılanan HDP'li Selahattin Demirtaş'tan akşam saatlerinde Öcalan'a tam destek veren bir açıklama geldi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında "Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar savaşı vb. şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum. Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum. Selamlar, sevgiler." dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
İmralı, Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yanıt verdi Dışişleri'nden ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu"na sert tepki Karadeniz'de suyun ısısı aniden yükseldi! Uzmanlardan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 00:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öcalan'ın mektubundan sonra Selahattin Demirtaş'tan geri adım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]