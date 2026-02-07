Ocasio-Cortez'den AIPAC Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ocasio-Cortez'den AIPAC Eleştirisi

07.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cortez, AIPAC'ı 'demokrasinin altını oyan sağcı bir örgüt' olarak nitelendirdi.

ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail yanlısı Amerikan lobisi Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) "demokrasinin altını oyan sağcı bir örgüt olduğu" eleştirisinde bulundu.

Demokrat Kongre Üyesi Cortez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, "Umarım Demokratlar AIPAC'ın bizim dostumuz olmadığını anlamaya başlarlar." mesajını paylaştı.

6 Ocak 2021'de Washington'daki Kongre Binası'na yönelik baskını ima eden Cortez, "(AIPAC) Onlar 6 Ocak isyancılarını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Cortez, "(AIPAC) Demokrasinin altını oyan sağcı bir örgüttür. Düşünce çeşitliliğine sıfır tolerans gösterirler." tepkisini gösterdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ocasio-Cortez'den AIPAC Eleştirisi - Son Dakika

ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:13:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ocasio-Cortez'den AIPAC Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.