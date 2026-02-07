Ocasio-Cortez'den AIPAC Eleştirisi

ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail yanlısı Amerikan lobisi Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) "demokrasinin altını oyan sağcı bir örgüt olduğu" eleştirisinde bulundu.
Demokrat Kongre Üyesi Cortez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, "Umarım Demokratlar AIPAC'ın bizim dostumuz olmadığını anlamaya başlarlar." mesajını paylaştı.
6 Ocak 2021'de Washington'daki Kongre Binası'na yönelik baskını ima eden Cortez, "(AIPAC) Onlar 6 Ocak isyancılarını destekliyor." ifadelerini kullandı.
Cortez, "(AIPAC) Demokrasinin altını oyan sağcı bir örgüttür. Düşünce çeşitliliğine sıfır tolerans gösterirler." tepkisini gösterdi.
