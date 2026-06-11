Ödeal, ilk yurt dışı operasyonunu Meksika\'da başlattı

Türkiye'nin önde gelen fintek şirketlerinden Ödeal, uluslararası büyüme yolculuğundaki ilk adımını Meksika'da attı. Şirket, taksi sektörüne yönelik geliştirdiği TaxiPay çözümünü Mexico City'de kullanıma açtı. Yeni uygulama sayesinde taksiciler ödemelerini Ödeal'ın sunduğu POS altyapısı üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde tahsil edebilecek. Bu proje, Ödeal'ın Türkiye'de geliştirdiği ödeme teknolojilerini uluslararası pazarlara taşıma stratejisinin ilk somut adımı olma özelliği taşıyor.

İlk durak Meksika oldu

TaxiPay çözümüyle birlikte Meksika’daki taksi sürücüleri dijital ödeme kabul edebilirken, yolcular da daha hızlı ve pratik bir ödeme deneyimine erişebilecek. 105 bini aşkın kayıtlı taksinin bulunduğu Mexico City, dünyanın en büyük taksi filolarından birine ev sahipliği yapıyor. Mexico City Mobilite Bakanlığı'nın (SEMOVI) verilerine göre şehirde her gün yarım milyondan fazla kişi taksi kullanıyor. Ödeal sağladığı ödeme altyapısıyla bu büyük mobilite ağındaki ödeme süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Ödeal, yeni pazarlarda yerel ihtiyaçları dikkate alarak ödeme teknolojileri geliştirmeyi ve farklı sektörlerde dijital dönüşümü desteklemeyi hedefliyor. Meksika'da hayata geçirilen proje, şirketin uluslararası büyüme planları kapsamında atılan ilk adım olarak öne çıkıyor. Ödeal, önümüzdeki dönemde Meksika'nın farklı şehirlerinde ve diğer pazarlarda da büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürecek.

Global büyüme süreci başladı

Ödeal'ın uluslararası büyüme stratejisi kapsamında yürütülen çalışmaların liderliğini, şirketin Fransa ofisinde görev yapan Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anand Gururajan üstleniyor. Ödeme teknolojileri alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Gururajan, kariyeri boyunca Worldline Global ve Oberthur Technologies gibi uluslararası şirketlerde önemli görevler üstlendi. Şirket, bu adımıyla sahip olduğu ödeme sistemleri deneyimini ve teknoloji altyapısını farklı coğrafyalara taşıyarak küresel ölçekte büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ödeal Kurucusu ve CEO'su Fevzi Güngör, şunları söyledi:

“Ödeal olarak kuruluşumuzdan bu yana işletmelerin ödeme alma süreçlerini kolaylaştıran, dijitalleşmelerine katkı sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Bugün Meksika'da hayata geçirdiğimiz TaxiPay çözümü, bu birikimi uluslararası pazarlara taşıma vizyonumuzun ilk adımını oluşturuyor. Türkiye'de geliştirdiğimiz ödeme teknolojilerinin farklı ülkelerde de karşılık bulduğunu görmek bizim için son derece değerli.

Mexico City ile başlayan bu yolculuğu yeni şehirler ve yeni ülkelerle büyütmeyi, ödeme teknolojileri alanındaki uzmanlığımızı küresel ölçekte daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Yerel ihtiyaçları anlayan, sahaya dokunan ve işletmelerin günlük operasyonlarını kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”