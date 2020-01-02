Ödemiş Devlet Hastanesinin yeni üniteleri hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş Devlet Hastanesinin yeni üniteleri hizmete girdi - Son Dakika

Ödemiş Devlet Hastanesinin yeni üniteleri hizmete girdi

6 saat önce

Ödemiş Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma, görme alanı ve göz tomografi üniteleri törenle hizmete açıldı.

Ödemiş Devlet Hastanesinin yeni üniteleri hizmete girdi, System.String[]

Ödemiş Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma, görme alanı ve göz tomografi üniteleri törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Anıl Esen de katıldı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Ödemiş Devlet Hastanesinin bölgenin ihtiyacını karşılayan önemli merkezlerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak, hastanelerinin birçok açıdan 2 yıllık sürede büyük mesafe kat ettiğini söyledi.

Mehmet Burak, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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