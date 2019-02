Ödemiş Hipodromu 17 Mart'ta Açılacak

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, ata sporunun yaşatılması amacıyla yaptıkları Ödemiş Hipodromu'nu 17 Marta hizmete açacaklarını söyledi.

Badem, yaptığı açıklamada, Günlüce mahallesinde 1.5 yıl önce yapımına başladıkları hipodromu bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



İlçede, deve güreşlerinin yanı sıra yarım asırdır rahvan at yarışlarının yapıldığını anımsatan Badem, bölgeye hizmet edecek bir proje hazırlayarak çok kısa bir sürede yapımını tamamladıklarını ifade etti.



Hipodromda at yarışlarının yanı sıra çeşitli aktivitelerin de yapılacağını anlatan Badem, şunları söyledi:



"Yaklaşık 75 bin metrekare alanda 800 metrekare pisti, 500 kişilik betonarme tribünü ile

çok güzel bir kafe ve restoranı da olacak. Bunların yanında çocuklarımızın at

binme kültürünü geliştirmek adına midilli atları ya da daha büyük boy atlarla

tur atabilecekleri küçük pisti bulunacak. En önemlisi yarışa gelen

seyislerimizin kalabileceği seyis odaları, seyis yatakhaneleri, aynı anda

20 tane atın barınabileceği at bakım odaları, at bakım evleri şeklinde atların

istirahat edebilecekleri korunaklı yerler yapılacak. Yanında bir de halı

sahamız var. Böyle modern bir tesisi inşallah 17 Mart günü açacağız. Her yıl yaptığımız 18 Mart Çanakkale koşusunu

17 Mart'ta burada yapacağız. Tahminen bütün Türkiye'den 250 civarında at yarışa

katılacak. Ayrıca Jokey Kulübüyle anlaşırsak 2019'daki yarışların bir kısmını burada yapabiliriz."

