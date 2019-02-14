Ödemiş Hipodromu 17 Mart'ta Açılacak
1 saat önce
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, ata sporunun yaşatılması amacıyla yaptıkları Ödemiş Hipodromu'nu 17 Marta hizmete açacaklarını söyledi.
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, ata sporunun yaşatılması amacıyla yaptıkları Ödemiş Hipodromu'nu 17 Marta hizmete açacaklarını söyledi.
Badem, yaptığı açıklamada, Günlüce mahallesinde 1.5 yıl önce yapımına başladıkları hipodromu bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
İlçede, deve güreşlerinin yanı sıra yarım asırdır rahvan at yarışlarının yapıldığını anımsatan Badem, bölgeye hizmet edecek bir proje hazırlayarak çok kısa bir sürede yapımını tamamladıklarını ifade etti.
Hipodromda at yarışlarının yanı sıra çeşitli aktivitelerin de yapılacağını anlatan Badem, şunları söyledi:
"Yaklaşık 75 bin metrekare alanda 800 metrekare pisti, 500 kişilik betonarme tribünü ile
çok güzel bir kafe ve restoranı da olacak. Bunların yanında çocuklarımızın at
binme kültürünü geliştirmek adına midilli atları ya da daha büyük boy atlarla
tur atabilecekleri küçük pisti bulunacak. En önemlisi yarışa gelen
seyislerimizin kalabileceği seyis odaları, seyis yatakhaneleri, aynı anda
20 tane atın barınabileceği at bakım odaları, at bakım evleri şeklinde atların
istirahat edebilecekleri korunaklı yerler yapılacak. Yanında bir de halı
sahamız var. Böyle modern bir tesisi inşallah 17 Mart günü açacağız. Her yıl yaptığımız 18 Mart Çanakkale koşusunu
17 Mart'ta burada yapacağız. Tahminen bütün Türkiye'den 250 civarında at yarışa
katılacak. Ayrıca Jokey Kulübüyle anlaşırsak 2019'daki yarışların bir kısmını burada yapabiliriz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:21 Kaynak: AA
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