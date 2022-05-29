Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

29.05.2022 00:05

Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler; 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Hint Keneviri, Ödemiş, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


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