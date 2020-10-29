Ödemiş'te Celal Bayar Anıt Çeşmesi açıldı - Son Dakika

Ödemiş'te Celal Bayar Anıt Çeşmesi açıldı
29.10.2020 09:09
Ödemiş'te Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar anısına kurulan çeşme, törenle hizmete açıldı.
Ödemiş'te Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar anısına kurulan çeşme, törenle hizmete açıldı.
İlçe Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında Mursallı Mahallesinde düzenleme yaptığı parkta düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Celal Bayar anısına bir hizmeti devreye almanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
Mursallı Mahalle Muhtarı Osman Özbay ise parkın yeni bir düzenleme yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirterek, "Türkiyemiz'in 3. Cumhurbaşkanı Bayar'ın isminin de bulunduğu bir parkın hizmete girmesi köyümüzün adına çok önemli. Hayırlı olsun." dedi.
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