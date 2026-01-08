Ödemiş'te Fuhuş Operasyonu: 8 Tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce 4 Ocak tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu S.A. (36), S.Ş. (54), İ.Ç. (46), M.Ö. (54), N.K. (73), H.T. (40), S.A. (49) ve E.A. (52) isimli 2'si kadın toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR