Ödemiş'te kırsal turizm forumu düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te kırsal turizm forumu düzenlendi - Son Dakika

Ödemiş'te kırsal turizm forumu düzenlendi

6 saat önce

Ödemiş'te kırsal turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı bir forum düzenlendi.

Ödemiş'te kırsal turizm forumu düzenlendi, System.String[]

Ödemiş'te kırsal turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı bir forum düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen forumda ilçenin doğal güzellikleri, arkeolojik değerleri, tarihi, kültürel ve kırsal mirası, tarım ve hayvancılık ürünleri ile yöresel lezzetleri ele alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçenin her mahallesinde ayrı bir zenginliğin bulunduğunu, bu doğal güzelliği bir zenginlik olarak sunmak istediklerini ifade etti.

Köy Koop Başkanı Neptün Soyer ise Ödemiş ve Küçük Menderes havzasının tarım açısından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, turistik anlamda Birgi'de muhteşem çalışmaların yapıldığını, bunun yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

Forumda Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Baykal, kırsal turizmle ilgili bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Baykal, "İzmir in dağlarını, ovalarını, köylerini, ilçelerini tanımak durumundayız. Ben de çalışma alanı olarak kırsal turizmi seçtim. Kırsal turizm benim için olmazsa olmaz oldu. Çünkü kırsal kültürü yani halk kültürünü çok seven, ona inanan bir insanım. Kent kültürü gelip geçicidir. Unutulur ama halk kültürü ve kırsal kültür bir bütündür." ifadelerinde bulundu.

Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı ise sürdürülebilir kırsal turizm planlaması ve yönetimi konusunda model önerilerinde bulundu.

Ödemiş Belediyesi, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti
Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu
13:41 Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor
13:41 Adanış'ın teaseri 3 günde 2 milyon izlendi
13:41 Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:15:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemiş'te kırsal turizm forumu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]