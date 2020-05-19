Ödemiş'te paraşütçüler bayramı havada kutladı - Son Dakika

İzmir'in Tire ve Ödemiş ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Tire Belediyesi, Türk bayrakları ve balonlarla süslediği araçlarla kortej düzenleyerek, vatandaşların bayramını kutladı.

İlçe halkı da ellerinde bayraklarla pencerelere çıkarak korteje eşlik etti.

Ödemiş'te paraşütçüler bayramı havada kutladı

Ödemiş ilçesinde ise çevre illerden gelen 15 paraşütçü, gerekli izinlerin ardından Bozdağ Mahallesinde yaklaşık 1200 metre yükseklikten Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütçüsü Gani Arslan, AA Muhabirine yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Etkinliklerimizin yürütülmesinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İzmir Valiliği, İzmir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi'nin katkıları var. İzmir ve Manisa bölgesinden yaklaşık 15 pilotla katılım gösterdiğimiz etkinlikler Bozdağ Tepesinden gerçekleştiriliyor. Oldukça güzel bir havada Ödemiş semalarında uçtuktan sonra yine Ödemiş'in uygun iniş alanlarına iniyoruz."