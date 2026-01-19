Ödemiş'te Şüpheli Ölüm: Müteahhit Burak Odabaş Aracında Yanmış Bulundu - Son Dakika
Ödemiş'te Şüpheli Ölüm: Müteahhit Burak Odabaş Aracında Yanmış Bulundu

19.01.2026 13:45
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan müteahhit Burak Odabaş, yanmış halde bulundu. Aile cinayet şüphesi taşıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki gün boyunca kayıp olarak aranan 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda aracının içerisinde yanmış halde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili konuşan acılı aile, olayın bir kaza veya intihar olmadığını savunarak cinayet şüphesi üzerinde durduklarını belirtti.

Olay, Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'den Ödemiş'e orman kesim işleri için gelen 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, 16 Ocak günü sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki evinden ayrıldı. Odabaş'tan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, ertesi gün Üzümlü Mahallesi orman kesim sahasında, Odabaş'a ait 53 AY 993 plakalı aracın tamamen yanmış olduğu ve genç müteahhidin araç içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

"Kaza veya intihar olması imkansız"

Olayın ardından Bursa ve Artvin'den Ödemiş'e gelen aile üyeleri, olayın bir cinayet vakası olduğunu iddia etti. Baba Sefer Odabaş, oğlunun kültürel birikimi yüksek, zararlı alışkanlıkları olmayan bir genç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Oğlumuz buraya yanan alanlardaki çalışmaları yürütmek için gelmişti. Cumartesi günü aracının içinde yanmış vaziyette bulunduğu haberini aldık. Olay yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda bunun bir kaza ya da intihar olamayacağına kanaat getirdik. Aracın tutuştuğu yer ile bulunduğu nokta birbirinden farklı. O sabah hak edişini almıştı ancak bu paranın nereye gittiği belli değil. Cuma günleri o bölgede çalışma yapılmamasına rağmen oraya çıkması ve aracın geri planda düz bir alan varken rampada bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bir gasp ya da başka bir olay olabilir."

"Tehdit edildiği iddiaları var"

Amca Zakir Odabaş ise yeğeninin cansız bedeninin bulunduğu pozisyonun şüphe uyandırıcı olduğunu vurguladı. Yeğeninin daha önce tehditler aldığına dair duyumlar aldıklarını belirten amca Odabaş, "Yeğenimin cansız bedeni aracın ön koltuğunda değil, arka tarafındaydı. Aracın arkasında yatak veya dinlenecek bir alan yokken orada bulunması şüphelerimizi artırıyor. Aldığımız bilgilere göre yeğenim, 'Burada niye çalışıyorsun?' gibi sözlerle tehditler alıyormuş. Ayrıca işçilerle ödemeler konusunda sorun yaşadığı söyleniyordu. Kanaatimizce bu olay, cinayete kaza süsü verilmiş bir durumdur" diye konuştu.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Burak Odabaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada aile ile yapılacak DNA eşleşmesinin ardından Odabaş'ın memleketi Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

