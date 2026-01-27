İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kamil E. (69) yönetimindeki 64 DC 668 plakalı otomobil, Kaymakçı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Recep B. (70) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?