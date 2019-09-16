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Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi konuşuldu

2 saat önce

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, ivme kredisinin detaylarını konuşmak için kamu bankalarının yetkilileriyle bir araya geldi.

Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi konuşuldu, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, ivme kredisinin detaylarını konuşmak için kamu bankalarının yetkilileriyle bir araya geldi.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ivme kredisinin detaylarını konuşmak için Ziraat Bankası Ödemiş Ulus Meydanı Şubesi Müdürü İnanç Zafer Yılmaz, Ziraat Bankası Beydağ İlçe Müdürü Nesin Durmuş, Ziraat Bankası Kiraz ilçe Müdürü Seçil Şener, Halkbank Ödemiş Şube Müdürü Halil Özbellek ve Vakıfbank Ödemiş Şube Müdürü Dündar Cenker Kıyıcı ile bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın öncülüğünde oluşturulan paket ile ihracata katkı sağlayan sektörlerin desteleneceği bildirildi.


Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanayileşmenin itici gücü olan ham madde-ara malı imalat sanayii ve makine imalat sanayinin tüm güncel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, İvme (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi oluşturulmuştur. Bu kredi paketinden; kapasitelerini artırmak için yerli malı makine satın alan imalatçı firmalar, makine imalatı yapan ve mevcut üretimde kapasite artırımı/yenileme yatırımları gerçekleştirecek veya yeni yatırımlar ile makine imalatına başlayacak firmalar ve ithalat bağımlılığı yüksek kimyasal ve medikal ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, suni ve sentetik iplikler, kağıt, karton ve mukavva sektörlerine yönelik ham madde veya ara malı imal eden sektörlerde yatırım yapacak veya mevcut kapasitesini artıracak firmalar yararlanabilecektir" dedi.


Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade uygulanabileceğini de ifade eden Başkan Eriş, "İşletme kredilerinde 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 5 yıl vade uygulanabilecektir. Kredi kullandırma tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alınmış faturalar da yatırım veya işletme sermayesi finansmanı kapsamında kredi konusu olabilecektir. Makine imalatı yapan/yapacak veya ithalat bağımlılığı yüksek sektörlerde hammadde-ara malı imalatı yapan/yapacak firmaların Makine alımı/yenileme/kapasite artışına yönelik tüm harcamalar finansmana konu edilebilecektir. Paket kapsamında nakdi kredilere değişken faiz oranları uygulanacaktır" diye konuştu. - İZMİR

Ödemiş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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