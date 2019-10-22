Son Dakika Haberleri: "ÖDENMEYECEK! Ödemiyoruz!" Oyunu 24 Ekim Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde
Son Dakika Güncel 'ÖDENMEYECEK! Ödemiyoruz!' Oyunu 24 Ekim Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde

"ÖDENMEYECEK! Ödemiyoruz!" Oyunu 24 Ekim Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde

53 dakika önce

Çağdaş İtalyan Tiyatrosu'nun sivri dilli, muhalif, toplumcu oyun yazarı Dario Fo'nun "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" adlı oyunu Arzu Gamze Kılınç'ın yorumuyla 24 Ekim 2019 Saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde…

Cihangir Atölye Sahnesi'nde sahnelenen Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!, yoksulların yaşadığı semtin kadınlarınca yağmalanan bir süpermarketin yağmalanması sürecindeki gelişmeleri gülmecenin eleştirel anlatımıyla ele alıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Dario Fo tüm yapıtlarında olduğu gibi, bu oyununda da kadınlar ve onların yaşamla bağlarına önemli bir yer veriyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Füsun Demirel'in dilimize kazandırdığı "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!, kapitalizme karşı mücadele ve kadının toplumsal gücünü mizahi bir anlatımla sahneye taşıyor. Osman Özcan'ın sahne tasarımını, Onur Alagöz'ün ışık tasarımını, Berkem Seçgin'in grafiti tasarımı ve uygulamasını gerçekleştirdiği oyunda Ece Güzel, İlker Yiğen, Kıvanç Kılınç, Onur Alagöz,Serpil Göral rolleri paylaşıyor.

Arzu Gamze Kılınç'la Muhammet Uzuner'in 2017 yılında kurduğu Cihangir Atölye Sahnesi, eğitimden sahne uygulamalarına tiyatroseverlerin geniş ilgisini gören yanıyla, yalnız Beyoğlu Cihangir'de değil farklı sahnelerde de seyirci karşısına çıkacaktır.

Arzu Gamze Kılınç, Cihangir, Dario Fo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
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