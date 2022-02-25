Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı - Son Dakika
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Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı

25.02.2022 16:46

Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi onarım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersane bölgesine getirildi.

Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı

YALOVA - Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi onarım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersane bölgesine getirildi.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Yasa Denizcilik'e ait Marshall Adaları bayraklı "Yasa Jüpiter" gemisine roket isabet etmişti. Ölen ve yaralanın olmadığı gemide maddi hasar oluşmuştu. Odessa Limanı'ndan ayrılan 199 metre uzunluğundaki gemi, onarım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi'ne getirildi.

Safine Tersanesi'ne getirilen Yasa Jüpiter'e kılavuz gemiler de eşlik etti. Tersaneye çok sayıda polis ve sağlık ekibi önlem amaçlı sevk edildi.

Tersane limanına çekilen geminin kısa sürede tadilatına başlanması planlanıyor.

Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı
Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı

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Ukrayna, Yalova, Roket, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı - Son Dakika


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