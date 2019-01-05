Son Dakika Haberleri: Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Ölü Bulundu

Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Ölü Bulundu

51 dakika önce

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, dün odun toplamak için ormana giden Ramazan Uzunay (38), ölü bulundu.

Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Ölü Bulundu, System.String[]
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, dün odun toplamak için ormana giden Ramazan Uzunay (38), ölü bulundu.

Dün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağazı'ndaki evinden ormanlık alana odun toplamaya giden Ramazan Uzunay eve geri dönmedi. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler ve köylülerin bugün yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Uzunay, Tarlaağzı Kayabaşı mevkiinde ölü buldu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Uzunay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Bartın, Amasra, Güncel
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