Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Ölü Bulundu
51 dakika önce
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, dün odun toplamak için ormana giden Ramazan Uzunay (38), ölü bulundu.
BARTIN'ın Amasra
ilçesinde, dün odun toplamak için ormana giden Ramazan Uzunay (38), ölü bulundu.
Dün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağazı'ndaki evinden ormanlık alana odun toplamaya giden Ramazan Uzunay eve geri dönmedi. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler ve köylülerin bugün yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Uzunay, Tarlaağzı Kayabaşı
mevkiinde ölü buldu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Uzunay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
- Bartın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:06 Kaynak: DHA
Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti
92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim