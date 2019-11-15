Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan muhtar ziyareti
Son Dakika Yaşam Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan muhtar ziyareti - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan muhtar ziyareti

6 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yıldıztepe Muhtarı Gül Karausta'yı ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan muhtar ziyareti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yıldıztepe Muhtarı Gül Karausta'yı ziyaret etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odupazarı Bölgesi'nde bulunan mahalle muhtarlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Daha önce çeşitli zamanlarda 75'inci Yıl, Gündoğdu, Emek, Erenköy, Arifiye, Deliklitaş, İstiklal, Kırmızıtoprak, Gökmeydan ve Yenidoğan Mahalle Muhtarlarını ziyaret eden Başkan Kurt, son olarak Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Gül Karausta ile bir araya geldi. Karausta'yı tebrik eden Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi. Muhtarların belediye ile vatandaşlar arasındaki iletişimi sağlayan köprü olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, "Vatandaşlar ile belediye arasında gerekli iletişimi muhtarlarımız sağlıyor, mahallelilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyip bize iletiyorlar. Bu nedenle de muhtarların yaptığı görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarların her zaman yanında olacağız, kapımız onlara her zaman açık" diye konuştu.


Başkan Kurt'a nazik ziyareti için teşekkür eden Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Gül Karausta, Odunpazarı Belediyesi ile birlikte mahallelerde başarılı işler yapacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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