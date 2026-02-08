Odunpazarı Kadın Hentbolda Farklı Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 48-25 yendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 25-14 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Odunpazarı, karşılaşmayı da 48-25 kazandı.
