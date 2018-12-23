Odunpazarı'nda Erken Yılbaşı

Odunpazarı Belediyesi
, belediye bünyesinde açılan atölyelerde yer alan kadın katılımcılar için yılbaşı eğlencesi düzenledi.
Odunpazarı Belediyesi, Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Gökmeydan
Halk Merkezi ve Spor İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılan kadın atölye katılımcıları için erken yılbaşı kutlaması düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen yılbaşı kutlamasına kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamaya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
ve davetliler katıldı. Eskişehir
'in sevilen sanatçısı Mithat Körler
'in sahne aldığı kutlamada Başkan Kazım Kurt Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili hazırlanan sunum da her mahalleye halk merkezi ve kreş, her pazara da kadınların çocuklarını bırakacağı oyun evi yapacaklarını söyledi.
Kutlamaya katılanlara seslenen Başkan Kurt, "Eskişehir merkezde bulunan 3 belediyemiz sosyal demokrat, sosyal ve halkçı belediyeciliğin Türkiye
'deki en iyilerine örnek gösteriliyor. 3 belediyemizle Eskişehir'i Türkiye'nin yaşanabilecek en iyi şehri yapmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken, atölye katılımcılarımızla birlikte ürettiklerimiz gerçekten izlenmeye değer. Keşke eğitim sistemimiz çok sağlıklı olsaydı. Keşke sizin bu yeteneklerinizi öğretmenleriniz ilkokul ve ortaokulda keşfetseydi. Şimdiye kadar Türkiye'ye onlarca sanatçıyı, besteciyi ve sporcuyu sunabilirdik. Öğrenmenin yaşı yoktur. Her yaştan atölye katılımcımız var. Kreşlerimizden, yaşlı merkezlerimize tüm hizmet birimlerimizde atölyelerimiz var. Doğru işler yaptık, farklı belediyecilik yaptık. Bizden öncekilerin 10 yılda yaptığının 2 katını biz, 5 yılda yaptık. Bunu somut olarak sizler gördünüz ve biliyorsunuz" dedi.
Konuşmasından sonra Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili bir sunum yapan Başkan Kazım Kurt, 2014 yılı mart ayında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçildikten sonra, Eskişehir'de farklı bir belediyecilik yapacaklarına, yoksulun ve ezilmişlerin şimdiye kadar verilmemiş haklarını alacaklarına dair söz verdiklerini söyledi.
Kadınlar Mithat Körler ile coştu
Başkan Kurt'un konuşması ve sunumunun ardından sevilen sanatçı Mithat Körler sahneye çıktı. Körlerin söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülere kadınlar eşlik etti. Halaylar çeken ve oyunlar oynayan kadınlar kutlama sayesinde eğlenceli bir gün geçirdi.
Diğer yandan Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen erken yeni yıl kutlamalarının halk merkezleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde açılan atölyelere katılan binlerce kadın ile OKEP'li kadınların yer alacağı etkinliklerle devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR