Odunpazarı'ndan Sevgililer Günü Konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı'ndan Sevgililer Günü Konseri - Son Dakika

Odunpazarı'ndan Sevgililer Günü Konseri

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Gününü düzenlediği Oda Müziği Konseri ile kutladı.

Odunpazarı'ndan Sevgililer Günü Konseri, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Gününü düzenlediği Oda Müziği Konseri ile kutladı.


Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen Sevgililer Günü Konseri'nde, piyanoda Tayfun İlhan, viyaloda ise Burcu Yazıcı yer aldı. Sevgililer Günü Konseri Viyola ve Piyano Resitali'ni Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile beraber çok sayıda müzik sever izledi. Tayfun İlhan ve Burcu Yazıcı dinleyenleri adeta mest etti. Başarılı konser sonrasında sahneye çıkan Başkan Kurt, herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Sevgililer Günü, Odunpazarı, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:37:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı'ndan Sevgililer Günü Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]