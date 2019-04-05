Son Dakika Haberleri: Oecd Baş Ekonomisti: Çin ile Olan Ticari Gerilimler Çözülünce ABD Avrupa'ya Odaklanacak

Oecd Baş Ekonomisti: Çin ile Olan Ticari Gerilimler Çözülünce ABD Avrupa'ya Odaklanacak

1 saat önce

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Baş Ekonomisti Laurence Boone, ABD ve Çin ticari gerilimlerinin çözülmesinin ardından ABD'nin, Avrupa Birliği ile olan ticari gerilimlere yöneleceğini söyledi.

Oecd Baş Ekonomisti: Çin ile Olan Ticari Gerilimler Çözülünce ABD Avrupa'ya Odaklanacak, System.String[]
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Baş Ekonomisti Laurence Boone, ABD ve Çin ticari gerilimlerinin çözülmesinin ardından ABD'nin, Avrupa Birliği ile olan ticari gerilimlere yöneleceğini söyledi.

Boone'un açıklamaları, ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşmasına varılmasına "oldukça yakın" oldukları bir dönemde gelirken, ABD Başkanı Donald Trump gelecek dört hafta içinde bir anlaşma imzalanabileceğini söylemişti.

CNBC'ye konuşan Boone, "ABD ve Çin'le işimiz bittiğinde ABD yönünü Avrupa'ya çevirecek. Dikkatleri çok taraflı kurallara dayanan bir ticaret sistemine çevirerek, dünyada uzun bir süre kalacak olan uzun süreli bir belirsizlik oluşturduğumuzu düşünüyorum."

Boone ayrıca, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret anlaşmasına varılsa bile, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin devam edeceğini söyledi ve fikri mülkiyet gibi görüşmelerin en önemli maddelerinin çözülemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Temmuz ayında Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'ın gelecekte varılabilecek bir ticaret anlaşmasının koşulları üzerinde anlaştığı duyurulmuştu. Boone, tarım bariyerlerinin söz konusu anlaşmanın oluşturulmasında bir engel olabileceğine dikkat çekerken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa, tarım ürünlerini söz konusu anlaşmaya dahil etmediği konusunda, ABD de müzakerelerin başlaması için varılan anlaşmaya tarım ürünlerinin de dahil olduğu kesin kararlı. Bu durum, müzakereler için iyi bir başlangıç sayılmaz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:12 Kaynak: DHA

Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi
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