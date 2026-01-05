OEDAŞ'tan Uydu ile Sayaç Okuma Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

OEDAŞ'tan Uydu ile Sayaç Okuma Sistemi

OEDAŞ\'tan Uydu ile Sayaç Okuma Sistemi
05.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OEDAŞ, Eskişehir Sarıcakaya'da tüm elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okumaya başladı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki kırsal bölgede tüm abonelerin elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okuyan sistemi devreye aldı.

OEDAŞ'tan yapılan açıklamada, uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği bölgelere sayaç okuması için araçla gidilmesine gerek kalmayacağı, sürecin daha hızlı ve güvenli yürütülüp, karbon ayak izinin azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Hem Türkiye'de hem de dünyada ilk kez, bir köydeki tüm abonelerin sayaçlarının uydu üzerinden okunmasına başlanan projenin pilot uygulaması için Sarıcakaya ilçesinin kırsal bir bölgesi seçildiği kaydedildi.

Bölgedeki abonelerin sayaçlarına, elektrik tüketmeyen ve uzun ömürlü pillerle çalışan modemler yerleştirilen projede, modemlerden günde 2 ila 3 kez veri alındığı ve verilerin otomatik okunduğu ifade edildi.

Eskişehir kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye görevli gönderilmesine gerek kalmayan sistemde, ulaşım ihtiyacının azalmasıyla iş güvenliğine katkı sağlanırken, araç kullanımının düşmesiyle karbon salımı da azaltıldığı belirtildi.

OEDAŞ'ın hizmet verdiği 5 ilde benzer özelliklere sahip bölgelerde test çalışmalarının başlatıldığı, ilerleyen aşamalarda ise ekiplerin, arızaları uydu üzerinden tespit ederek hızlı şekilde müdahale edebileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, enerji altyapısında dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin öncelikli alanlar haline geldiğini vurgulayarak, "Uydu teknolojilerini elektrik dağıtım süreçlerimize entegre ederek hizmet kalitemizi ve erişilebilirliğimizi artıran yenilikçi bir adım attık. Önümüzdeki dönemde de enerji dağıtımında daha akıllı, çevreci ve güvenli sistemler geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay ise uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojilerinin sahada somut fayda ürettiğine değinerek, "Sayaçların uydularımız üzerinden okunması, erişimi güç ve GSM kapsamasının zayıf olduğu bölgelerde dahi enerji dağıtımının daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

osmangazi elektrik dağıtım, Sarıcakaya, Eskişehir, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OEDAŞ'tan Uydu ile Sayaç Okuma Sistemi - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:08:37. #7.11#
SON DAKİKA: OEDAŞ'tan Uydu ile Sayaç Okuma Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.