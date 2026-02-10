Trabzon'un Of ilçesinde, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmada, ilçedeki üç lisenin öğrencileri mücadele etti.
Yarışmada, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı birinci oldu.
Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencilere hediye verdi.
Son Dakika › Güncel › Of'ta Liseler Arası Bilgi Yarışması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?