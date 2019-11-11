Son Dakika Haberleri: Öfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu
Son Dakika Güncel Öfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu

Öfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu

6 saat önce

KARTAL'da aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen ablası ile tartışan Cem Y., silahla ablasına, eniştesine ve yeğenine kurşun yağdırdı.

Öfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu, System.String[]

KARTAL'da aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen ablası ile tartışan Cem Y., silahla ablasına, eniştesine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Orhantepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ablası ile aralarında anlaşmazlık bulunan Cem Y., konuşmak için ablasının evine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerindeki silahı ateşleyen Cem Y., ablası Burçin G.'yi kafa ve göğsünden vurdu. Cem Y., daha sonra eniştesi Serkan G. ile ablasının ilk eşinden olan yeğeni Sedef Adanur O.'yu yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Burçin G. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serkan G. ve Sedef Adanur O. ise Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

Öte yandan, ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla yaralayan Cem Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Cem Y., emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden çıkıp 3 kişiyi vuran genç: Aha silah, aha mermi
Sultangazi'de 2 patron, maaşını isteyen işçiyi feci şekilde dövdü Göstericinin vurulduğu an, canlı yayın yapan kamera tarafından kaydedildi Teröristleri Güvenli Bölge'den çıkaracaklarını taahhüt eden ABD, teröristlerle devriye geziyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 10:32:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]