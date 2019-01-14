Oflu İsmail'in Eşi Kısmet Hacısüleymanoğlu Toprağa Verildi

'Oflu İsmail'in eşi Kısmet Hacısüleymanoğlu toprağa verildi 'Oflu İsmail'in eşi Kısmet Hacısüleymanoğlu için Kilyos'ta cenaze töreni düzenlendiİSTANBUL - 'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun hayatını kaybeden eşi Kısmet Hacısüleymanoğlu için Kilyos'ta cenaze töreni düzenlendi.

'Oflu İsmail'in eşi Kısmet Hacısüleymanoğlu toprağa verildi

'Oflu İsmail'in eşi Kısmet Hacısüleymanoğlu için Kilyos'ta cenaze töreni düzenlendi



İSTANBUL - 'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun hayatını kaybeden eşi Kısmet Hacısüleymanoğlu için Kilyos'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda ünlü isim de katılarak aile yakınlarına baş sağlığı diledi.

2015 yılında hayatını kaybeden 'Oflu İsmail' olarak tanınan İsmail Hacısüleymanoğlu'nun eşi Kısmet Hacısüleymanoğlu dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hacısüleymanoğlu için bugün Kilyos Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Eski Devlet Bakanı ve İş Adamı Cavit Çağlar, Sanatçı Oktay Kaynarca ve Metin Şentürk'ün yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Cenazede, Hacısüleymanoğlu'nun oğulları Emir, Haşim, Dündar Hacısüleymanoğlu ile diğer aile fertleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Hacısüleymanoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konuldu. Hacısüleymanoğlu daha sonra Kilyos Ağlamış Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Kısmet Hacısüleymanoğlu'nun cenaze aracına konulan tabutunun yanına çok sayıda kişinin oturması dikkat çekti.

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