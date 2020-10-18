Ofspor: 2-2

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Oğuz Başbenzer (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR : İlyas (xx), Emre (xx), Yunus (xx), Erdem (xx) (Dk. 54 Kadir x), Hüseyin (xx), Kıvanç (xx), Alpay (xx), Berkan (xx)(Dk. 54 Atalay x), Semih (xxx) (Dk. 61 Murathan x), Mustafa Altun (xxx) (Dk. 87 Can x), Ozan (xxx) (Dk. 87 Ertuğrul x) OFSPOR: Mızhat (xx), Buğrahan (xx), Furkan (xx) (Dk. 87 İbrahim x), Gökdeniz (xx) (Dk. 65 Adnan xxx), Mustafa Aydoğdu (xx) (Dk. 46 Oktay xxx), Muhammet Emre (x), Onur (xx), Osman (xx), Fikret (xx), Muhammed Can (xx), Bilal (x) GOLLER: Dk. 14 Ozan, Dk. 86 Mustafa Altun (Kızılcabölükspor) - Dk. 77 Adnan, Dk. 90+1 Oktay ( Ofspor ) SARI KARTLAR: Emre, Semih, İlyas (Kızılcabölükspor) - Fikret (Ofspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup 5'inci hafta maçında Kızılcabölükspor, sahasında Ofspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Kızılcabölükspor'un gollerini 14'üncü dakikada Ozan, 86'ıncı dakikada Mustafa Altun kaydetti. Konuk ekip Ofspor'un golleri ise 77'inci dakikada Adnan, 90+1'inci dakikada Oktay'ın ayağından geldi. Ofspor maçın 62'inci dakikasında kazandığı penaltıyı değerlendiremedi. 5'inci dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı konuk ekip Ofspor'dan geldi. Gökdeniz'in ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla üstten auta çıktı. 10'uncu dakikada Kızılcabölükspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mustafa Altun'un ceza yayı yakınından kullandığı serbest vuruşta top baraja takıldı. Dönen topa Mustafa'nın yaptığı vuruş üstten auta gitti. 14'üncü dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında Semih sağ kanattan etkili ortaladı, ceza sahası içindeki Ozan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu; 1-0. 27'inci dakikada Kıvanç sol kanatta yerden ortaladı, ceza sahası içinde Mustafa'nın dokunuşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 30'uncu dakikada Osman sol kanattan çizgiye indi, yerden ortaladı. Muhammet Emre'nin vuruşunda top üstten auta gitti. 36'ncı dakikada Muhammet Emre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bilal'in yerden sert vuruşu direk dibinden dışarı çıktı. 44'üncü dakikada Ozan'ın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Mustafa Altun'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 49'uncu dakikada gelişen Ofspor atağında Osman uzaktan sert vurdu, kaleci İlyas topu güçlükle kornere çıkardı. 56'ncı dakikada Gökdeniz'in ceza yayı üzerinden yaptığı yerden vuruşta top yandan auta gitti. 62'nci dakikada kaleci İlker'in rakibine yaptığı müdahale sonrası Ofspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Bilal'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direkten döndü. 72'nci dakikada Atalay'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Kıvanç ceza sahasına girip şutunu çekti. Top az farkla üstten auta çıktı. 77'nci dakikada gelişen Ofspor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde, topu önünde bulan Adnan'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 86'ncı dakika Alpay sağ kanattan ortaladı, ceza sahasında Mustafa Altun'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. 90+1'inci dakikada Osman'ın sağ kanattan etkili ortaladı. Arka direkte Oktay'ın yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

- Denizli