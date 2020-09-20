Oghenekaro Etebo ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferi Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcus Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 72. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine dahil oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:03 - Kaynak: İHA
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