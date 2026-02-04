Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti - Son Dakika
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

04.02.2026 15:23
6 Şubat depremlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan itfaiye eri Mehmet Demir, oğlunun ve yeğenini enkaz altında kaldığını öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmedi, yaklaşık bin 50 ihbarı koordine ederek çok sayıda kişinin kurtarılmasına katkı sağladı; oğlu ve yeğeni ise depremde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiye eri Mehmet Demir, 6 Şubat depremlerine 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi'nde yakalandı. Deprem sırasında merkezde tek görevli personel olan Demir, yaşanan büyük yıkıma rağmen görev yerini terk etmedi.

OĞLU VE YEĞENİ ENKAZ ALTINDAYDI AMA...

Depremden yaklaşık yarım saat sonra oğlu Muhammet Nejat ve yeğeni Tayfur Kayra'nın kaldığı yatılı hafızlık Kur'an kursunun çöktüğünü öğrenen Demir, buna rağmen görevine devam ederek gelen ihbarları alıp ekipleri yönlendirdi. Kriz anında analog sistem üzerinden çağrı almaya devam eden Demir, çevre illerden gelen ekiplerin koordinasyonunu sağladı, toplanma alanları ve ön müdahale planlamalarını yaptı.

BİNDEN FAZLA İHBAR KOORDİNE EDİLDİ

İtfaiye eri Mehmet Demir, görev süresi boyunca yaklaşık bin 50 ihbarı değerlendirerek çok sayıda yaralı ve afetzedenin kurtarılmasına katkı sundu. Demir, görevini tamamladıktan sonra kendi aracıyla Kur'an kursuna gittiğinde binanın tamamen yıkıldığını gördü. Yapılan çalışmalar sonucunda oğlunun ve yeğeninin hayatını kaybettiği belirlendi.

"TOPRAĞA BİR HAZİNE GÖMDÜK"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Demir, görev yerini terk etmemenin hayatındaki en zor karar olduğunu belirterek, kurtarılan her canın kendi acısını bir nebze hafiflettiğini ifade etti. Demir, "İkisi de Allah yolunda şehit oldular. Toprağa bir hazine gömdük diye umut ediyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nurettin icoz İcoz Nurettin icoz İcoz:
    seni cennette bekliyorlar inşallah Allah izin verirse güzel insan tüm insanlık adına Allah senden razı olsun 32 0 Yanıtla
  • Ea123123. Ea123123.:
    Allah rahmet eylesin.Allah sabırlar versin 31 0 Yanıtla
  • nuri yildiz nuri yildiz:
    Allahım sabırlar versin koca yürekli insan.. Deprem de ölenler şehittir .Ayrıca bir şehit babasısın.. 0 0 Yanıtla
  • Beytullah özçakır Beytullah özçakır:
    Hz Allah seni kimseye vermediği şekilde mükafatlandırsın muazzam bir inanç teslimiyet 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
