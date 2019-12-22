oğlu vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel oğlu vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

oğlu vuran şüpheli tutuklandı

6 saat önce

KAYSERİ'de, dün tartıştığı Ali Ülkü (69) ile oğlu Necati Ülkü'yü (40) tabanca ile bacaklarından vurarak yaralayan Şenol Y. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KAYSERİ'de, dün tartıştığı Ali Ülkü (69) ile oğlu Necati Ülkü'yü (40) tabanca ile bacaklarından vurarak yaralayan Şenol Y. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde oturan Şenol Y., tanıdığı olan Ali Ülkü ve oğlu Necati ile konuşmak için Kayseri- Malatya yolunda buluştu. İki taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol Y. yanındaki tabancayla Ali Ülkü ve oğlu Necati Ülkü'ye ateş etti. Mermilerin bacaklarına gelmesi sonucu baba ve oğlu kanlar içinde yerde kaldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ali Ülkü ve oğlu Necati Ülkü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Malatya yolundaki kontrol noktasında bulunan polis ekiplerince yakalanan Şenol Y. sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şenol Y. bugün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mimarsinan, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:53 Kaynak: DHA
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