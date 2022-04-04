Oğlum 9. Bölüm Fragman - Son Dakika
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Oğlum 9. Bölüm Fragman

04.04.2022 08:16

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşar. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır...

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşar. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır.

Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

Yapım: Ay Yapıma

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Cem Baydur

Yönetmen: Gökçen Usta

Yardımcı Yönetmen: Mustafa Pazarcık

2. Yönetmen: Cem Toluay

Senaryo: Hürer Ebeoğlu, Sevgi Yılmaz

Kurgu Yönetmeni: Zeki Öztürk

Görüntü Yönetmeni: Uğur Şapaloğlu

Müzik: Alp Yenier

Proje&Senaryo Tasarımı: Ahmet Katıksız

OYUNCULAR

Zeynep: Songül Öden

Melike: Nihal Yalçın

Demet: Canan Ergüder

İlyas: Timur Acar

Sedar: Serhat Teoman

Tuğrul: Feyyaz Duman

Ceren: Mina Derman

Sedef: Tuğçe Açıkgöz

Hüseyin: Ali Seçkiner Alıcı

Efe: Metehan Parıltı

Kaan: Emir Kaan Özkan

Bulut: Kubilay Aka

Sertaç: Ege Derin

Merve: Yağmur Damla Ayden

Işıl: Cansu Melis Karakuş

Perma Canan: Nazan Kesal

Gülten: Kadriye Çetinkaya

Esra: Cemre Yeşilbursa

Zeynep: Fırat Bozan

Kasap Murtaza: Abdurrahman Yunusoğlu

Avukat Nedim: Fahri Öztezcan

Savcı Orhan: Ozan Gözel

Anaokulu Müdüre: Özlem Sürek

Avukat Hulusi: Mutlu Güney

#Oğlum

YORUMLAR
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Yönetmen, Oğlum, Şile, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Oğlum 9. Bölüm Fragman - Son Dakika


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