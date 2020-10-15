Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor - Son Dakika

Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor

15.10.2020 08:18
Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor, System.String[]

MANİSA'da Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcusu 9 yaşındaki Ömer Faruk Özel, antrenörlüğünü yapan annesi İsmet Özel ile birlikte milli takım ve dünya şampiyonluğu yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

MANİSA'da Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcusu 9 yaşındaki Ömer Faruk Özel, antrenörlüğünü yapan annesi İsmet Özel ile birlikte milli takım ve dünya şampiyonluğu yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Annesinin antrenörü olmasının kendisini motive ettiğini belirten Ömer Faruk Özel, hedefinin dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcusu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Özel'in antrenörlüğünü, kulüp antrenörü olan annesi İsmet Özel yapıyor. 3 yıldır badminton oynayan Ömer Faruk Özel, başarılı bir badmintoncu olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken hem antrenörü hem de annesi olan İsmet Özel ile birlikte, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

'ANNEMİN SAYESİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAĞIM'Annesiyle çalışmanın kendisini motive ettiğini dile getiren Ömer Faruk Özel, "Hedefim Türkiye şampiyonluğu, ardından milli olup, daha sonra dünya şampiyonu olmak. Amacım bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak. Annem bana antrenörlük yapıyor. Onunla çalışırken motive oluyorum. Annemin sayesinde dünya şampiyonu olacağım" diye konuştu.'DİĞER ÖĞRENCİLERİMDEN AYIRMIYORUM'

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde 6 yıldır badminton dersleri verdiğini belirten antrenör İsmet Özel, "Bu branşta 2 milli sporcum var. Haftanın 5 günü çalışıyoruz. Mümkün olduğunca amacım milli sporcu çıkarıp ülkemizi temsil etmek. İyi bir sporcu, iyi bir birey, iyi bir antrenör olmaya çalışıyorum. Badmintonu çok seviyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Oğlumun badmintonla ilgili yeteneğini keşfettim. Severek yapıyor ve çok yetenekli bir çocuk. Sporla ilgilensin ve bırakmasın istiyorum. Hoca olarak oğlumu yetiştiriyorum. Diğer öğrencilerime nasıl davranıyorsam ona da aynı şekilde davranıyorum. Bu branşla ilgilenmesi hoşuma gidiyor. Öğrencilerimin önce Türkiye şampiyonlarına daha sonra da uluslararası şampiyonalara olimpiyatlara katıldıklarını görmek istiyorum. Aynı şekilde oğlumun da bu başarısını görmek en büyük dileğim. Bu benim için gurur verici olacak. Oğlumun oralarda olması beni çok mutlu edecek. Tabii ki bu öncelikle onların istekleri ve çabalarıyla olacak. Biz de zaten elimizden gelen desteği onlara sağlıyoruz" dedi.


Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor
Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor
Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor
Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor
Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor
Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor

İsmet Özel, Badminton, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor - Son Dakika

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