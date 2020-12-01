Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önündeki öldürülen taksicinin cinayet şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önündeki öldürülen taksicinin cinayet şüphelileri adliyede (2)
01.12.2020 22:10
TUTUKLANDILARBursa'da, oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde bekleyen taksici Sadık Çayır'ı (57), tabancayla vurarak öldüren Semih Kaya (28) ve saklanmasında yardım ettiği belirlenen Serkan B. ile Tolga Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Bursa'da, oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde bekleyen taksici Sadık Çayır'ı (57), tabancayla vurarak öldüren Semih Kaya (28) ve saklanmasında yardım ettiği belirlenen Serkan B. ile Tolga Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Muammer İRTEM/BURSA,
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