Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (2)

STK'LARDAN ZİYARET

Diyarbakır'da, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, parti önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ı ziyaret etti. STK temsilcileri, destek oldukları Akar'a gül verdi.

Hacire Akar, oğlunu takip ettiğini ve HDP'ye girdiğini gördüğünü öne sürdü. Partiye tepki gösteren ve annelere de destek çağrısında bulunan Akar, "Ben geceyi burada geçirdim. Oğlum gelmeyene kadar da ayrılmayacağım. Bana oğlumun, hırsızların yanına gittiğini söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Ben oğlumu takip ettim, aracından indi, buraya girdi. Hani insan hakları savunucuları? Nerede insan hakları? Hepsi yalan. Annelere sesleniyorum; gelsinler bana el versinler, destek versinler. Benim ciğerim yanıyor, başka annelerin ciğeri yanmasın. Çocukları kandırmasınlar. Benim evim burası. Oğlum gelene kadar buradayım" dedi.

Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Yunus Memiş ise Hacire Akar'a destek için gül verdiklerini ve yanında olduklarını söyledi.

