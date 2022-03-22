Oğlunun karaciğeriyle yaşayan baba, HDP'den oğlunu isteyerek evlat nöbetine katıldı - Son Dakika
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Oğlunun karaciğeriyle yaşayan baba, HDP'den oğlunu isteyerek evlat nöbetine katıldı

22.03.2022 13:53
Oğlunun karaciğeriyle yaşayan baba, HDP'den oğlunu isteyerek evlat nöbetine katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti 932'inci gününde sürerken, 273'ncü aile eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti 932'inci gününde sürerken, 273'ncü aile eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 932. gününde de devam ediyor.

273'üncü aile olan baba Ali Akan, oğlu Mehmet'in (30), 2017 yılında 25 yaşındayken evden 'tatile gidiyorum' diyerek çıktığını ve dağa kaçırıldığını iddia ederek, hasta haliyle evlat nöbetine dahil oldu.

Bağlar ilçesinde ikamet eden baba Akan, "Oğlum 2017 yılında bir sabah evden tatile gidiyorum diyerek çıktı ve o günden bu yana kendisinden haber alamıyorum. Ben şu anda hayattaysam oğlumun sayesinde hayattayım. Oğlum kaybolmadan önce bana kendi karaciğerini verdi ve sonra ortadan kayboldu. Buradan oğluma sesleniyorum. Oğlum sen bana babalık yaptın, ben sana yapamadım. Lütfen, ama lütfen gel, hasretinle yanıyorum. Sen gelinceye kadar da ben buradan ayrılmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun karaciğeriyle yaşayan baba, HDP'den oğlunu isteyerek evlat nöbetine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun karaciğeriyle yaşayan baba, HDP'den oğlunu isteyerek evlat nöbetine katıldı - Son Dakika
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