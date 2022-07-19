Oğlunun ölümünü kabullenemeyen acılı baba intihar etti! - Son Dakika
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Oğlunun ölümünü kabullenemeyen acılı baba intihar etti!

19.07.2022 18:25

Zonguldak'ta meydana gelen olayda oğlu bir ay önce intihar ettiği için bunalıma giren bir adam intihar etti. Acılı baba, iş yerinin karşısında bulunan lokalin balkonundan aşağı atlayarak yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta kent merkezinde ayakkabı esnaflığı yapan Bilal Yazıcı, gittiği iş yerinin karşısında bulunan lokalin balkonundan kendisini atarak beton zemine düştü.

OĞLU 1 AY ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Yaklaşık bir ay önce intihar eden oğlunun acısına dayanamayarak oturduğu lokalin balkonundan kendini attı. Baba Bilal Yazıcı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından bunalıma girdiği iddia edilirken yaşanan olayın ardından olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yazıcı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Yazıcı'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun ölümünü kabullenemeyen acılı baba intihar etti! - Son Dakika

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