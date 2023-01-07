Oğlunun yumrukla vurup yere düşürdüğü baba, kafasını yere çarpıp öldü - Son Dakika
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Oğlunun yumrukla vurup yere düşürdüğü baba, kafasını yere çarpıp öldü

07.01.2023 15:33
Oğlunun yumrukla vurup yere düşürdüğü baba, kafasını yere çarpıp öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eve alkollü gelen oğlu tarafından darp edilerek ağır yaralanan 61 yaşındaki baba, hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eve alkollü gelen oğlu tarafından darp edilerek ağır yaralanan 61 yaşındaki baba, hastanede yaşamını yitirdi. Baba ile oğlu ayırmaya çalışan anne ise kolundan bıçakla yaralandı.

Olay, 3 Ocak günü gece 23.00 sıralarında Çakış Mahallesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet E. (28) isimli genç, eve alkollü geldiği gerekçesiyle babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet E.'nin babası Ömer E.'ye ekmek bıçağıyla saldırması üzerine araya giren anne R.E. kolundan bıçak darbesiyle yaralandı. Oğlunun yumruk darbesiyle yere düşen baba Ömer E. ise başını yere çarparak ağır yaralandı.

R.Ö. ve Ömer E., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 61 yaşındaki Ömer E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, Ömer, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun yumrukla vurup yere düşürdüğü baba, kafasını yere çarpıp öldü - Son Dakika

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