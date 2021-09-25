Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti - Son Dakika

Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti

Başakşehir'de okulda oğluyla kavga eden bir çocuğu okul bahçesinde yakalayan kadın, dehşeti yaşattı. Tehditler savurup hakaret ettiği çocuğu zorla özür diletmeye çalışan kadın, o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde dehşeti yaşayan çocuğun, hıçkırıklara boğularak ağladığı görülüyor.

İstanbul Başakşehir'deki Şehit Vedat Bercegci ilkokulunun bahçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞU YAKALAYIP AĞLATTI Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı. Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan kadın, ''Ağlama'' diyerek bağırmaya devam etti. TEHDİTLER SAVURARAK ÖZÜR DİLETMEYE ÇALIŞTI Hıçkırıklara boğularak ağlayan çocuğa zorla özür diletmeye çalışan kadın, bir de o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin devamında çocuğu oturduğu yerden kaldıran kadının olayın yaşandığı yerden uzaklaştırdığı görülüyor.

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