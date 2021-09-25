İstanbul Başakşehir'deki Şehit Vedat Bercegci ilkokulunun bahçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti.
Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı. Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan kadın, ''Ağlama'' diyerek bağırmaya devam etti.
Hıçkırıklara boğularak ağlayan çocuğa zorla özür diletmeye çalışan kadın, bir de o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin devamında çocuğu oturduğu yerden kaldıran kadının olayın yaşandığı yerden uzaklaştırdığı görülüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti - Son Dakika