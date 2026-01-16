Öğrenci Gelişim Raporuna Tepki

(AYDIN) - CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokullarda birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karne yerine verilen "Öğrenci Gelişim Raporu"ndan Atatürk ve Türk bayrağının kaldırmasına tepki gösterdi. Ökmen, "Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle sorunu olan, Atatürk'ü eğitim sisteminden silmeye çalışan bir anlayışın Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturması kabul edilemez. Bu tutum artık bir tesadüf değil, tescillenmiş bir siyasi tercihtir. Derhal istifa edin" dedi.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, Nazilli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte karne alan ilkokul öğrencilerine kitap hediye edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Öğrenci Gelişim Raporu"na karşı ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine hazırlanan karnaler verildi.

Etkinlikte konuşan CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine verilen öğrenci gelişim raporlarında karnelerde Atatürk'ün fotoğrafı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe'nin çıkarılmasını Cumhuriyet değerlerine yönelik ideolojik bir müdahale olarak nitelendirdi. Ökmen, şunları söyledi:

"Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine yönelik açık ve bilinçli bir saldırıya karşı ses yükseltmek ve tepkimizi ortaya koymak için toplandık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 1. ve 2. sınıf öğrencilerine verilen karneler, 'Öğrenci Gelişim Raporu' adı altında değiştirilmiş; bu değişiklikle ülkemizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, İstiklal Marşı'mız ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi karne içeriğinden çıkarılmıştır. Bu uygulama basit bir teknik düzenleme değil; Cumhuriyet'le, Atatürk'le ve onun kurduğu laik, çağdaş eğitim anlayışıyla hesaplaşma girişimidir.

"Bu tutum bir tesadüf değil, tescillenmiş bir siyasi tercihtir"

Çocuklarımızın Atatürk'ten ve Cumhuriyet değerlerinden koparılması, açık bir ideolojik yönlendirme ve tarihsel hafızaya müdahaledir. Eğitim, bir ulusun geleceğini şekillendirir. Bugün yapılan, geleceğin yurttaşlarını Cumhuriyet bilincinden uzaklaştırma çabasıdır. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bu kararın siyasi ve idari sorumlusu Milli Eğitim Bakanıdır. Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle sorunu olan, Atatürk'ü eğitim sisteminden silmeye çalışan bir anlayışın Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturması kabul edilemez. Bu tutum artık bir tesadüf değil, tescillenmiş bir siyasi tercihtir. Milli Eğitim Bakanı'na buradan açık çağrıda bulunuyoruz: Eğer Atatürk'le, Cumhuriyet'le ve bu ülkenin aydınlanma mücadelesiyle bir sorununuz varsa, bu koltukta bir gün daha oturamazsınız. Derhal istifa edin.

"Atatürk'ü kalbimizden de, aklımızdan da, fikrimizden de silemeyecekler"

Bizler Atatürk'ün adını, İstiklal Marşı'mızı ve Gençliğe Hitabe'yi çocuklarımızdan saklamaya çalışanlara karşı asla susmayacağız. Cumhuriyet'in kazanımlarını savunmak bizim için bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluktur. Bugün burada öğrencilerimize İstiklal Marşı'nı ve Gençliğe Hitabe'yi dağıtıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ne yaparlarsa yapsınlar Atatürk'ü kalbimizden de aklımızdan da fikrimizden de silemeyecekler. ve bu ülkenin çocukları Atatürk'ü de Cumhuriyet'i de öğrenerek büyüyecekler."