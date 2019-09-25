Öğrenci servis şoförleri ve rehber personele trafik eğitimi

Sakarya'da öğrenci taşıyan servis şoförleri ve rehber personele trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Ünal tarafından Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda servis şoförü ve rehber katıldı.

Ünal, servis şoförü ve rehber personelde aranan şartlar, taşımacılık yükümlülükleri, güvenli sürüş için gereken şartlar, sürücünün davranışını etkileyen faktörler, hızın görüş açısına etkileri, emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, trafikte saygı, yaya önceliği ve trafik bilinci konularında bilgilendirmede bulundu.

Sakarya Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkan Vekili Muzaffer Arslan, yaptığı konuşmada, çocukların can güvenliği için tüm tedbirlerin alınması ve herkesin kendi üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Güvenli bir trafik için iş birliği ve uyumun büyük önem arz ettiğini vurgulayan Arslan, "Servis şoförlerimiz, kendilerine emanet edilen kıymetli çocuklarımızı okula ve eve güvenli şekilde götürmek için büyük gayret göstermektedirler. Güvenli bir servis yolculuğu için eğitim çok önemlidir. Böylesine güzel faaliyetler için Sakarya Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.