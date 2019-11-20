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Öğrenciler ara tatilde şehit mezarlarını ziyaret ettiler

6 saat önce

Boyabat İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçedeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Öğrenciler ara tatilde şehit mezarlarını ziyaret ettiler, System.String[]

Boyabat İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçedeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler çerçevesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri milli ve manevi değerlere katkı sağlamak amacıyla ara tatilde şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Okul müdürü Hamit Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara tatilde öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ara tatil döneminde planladığı etkinlik kapsamında şehir mezarlığındaki şehit kabirlerini öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte ziyaret ettik. Ziyaret esnasında şehitliğin önemi ve üzerinde öğrencilerimizi bilgilendirip rahatça yaşadığımız bu toprakların huzur bulmasında şehitlerimizin maneviyatı karşısında saygıyla eğilip, dua ettik. Her daim minnet duyduğumuz şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi

Anadolu Lisesi, Boyabat, Sina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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